На Кубани планируют открыть не менее 20 центров для волонтеров до конца 2024 года

В регионе работают 17 таких центров

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены открыть не менее 20 центров для волонтеров до конца будущего года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи с участниками форума "Регион 93".

"На сегодняшний день в регионе работают 17 таких центров, до конца 2024 года откроем еще не менее 20", - сказал Кондратьев.

Он напомнил, что в крае сложилась одна из сильнейших в стране команд волонтеров - всего почти 140 тыс. человек. "Всех их объединяет желание помогать и быть полезными, со своей стороны, мы создаем комфортные условия - площадки, где добровольцы могут собираться вместе и обмениваться опытом", - заметил Кондратьев.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации напомнили, что волонтеры Краснодарского края одними из первых приходят на помощь в поиске пропавших людей, пострадавшим при пожарах, стихийных бедствиях и в чрезвычайных ситуациях. "Волонтеры имеют большой опыт работы на крупнейших всероссийских и международных мероприятиях, в текущем году порядка тысячи человек будут помогать в организации Всемирного фестиваля молодежи", - сказали в пресс-службе.

