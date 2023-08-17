17 августа, 15:43
Взрыв на АЗС в Махачкале

От пострадавших от взрыва в Махачкале поступило около 80 заявлений о повреждении имущества

Членами комиссии уже принято 47 заявлений, также 30 заявлений поступило в администрацию населенного пункта Новокули

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Около 80 заявлений поступило от пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкалы в комиссию по оценке и возмещению ущерба.

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Министр труда и социального развития региона Мурад Казиев поручил определить среди заявителей семьи, которым необходимо помочь в первую очередь, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Членами комиссии уже принято 47 заявлений, также 30 заявлений поступило в администрацию населенного пункта Новокули. Мурад Казиев поручил директорам учреждений в кратчайшие сроки провести подворовой обход по всем поступившим заявлениям и определить семьи, которым необходимо оказать помощь в первоочередном порядке", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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