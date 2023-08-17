От пострадавших от взрыва в Махачкале поступило около 80 заявлений о повреждении имущества

Взрыв на АЗС в Махачкале

Членами комиссии уже принято 47 заявлений, также 30 заявлений поступило в администрацию населенного пункта Новокули

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Около 80 заявлений поступило от пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкалы в комиссию по оценке и возмещению ущерба.

Министр труда и социального развития региона Мурад Казиев поручил определить среди заявителей семьи, которым необходимо помочь в первую очередь, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Членами комиссии уже принято 47 заявлений, также 30 заявлений поступило в администрацию населенного пункта Новокули. Мурад Казиев поручил директорам учреждений в кратчайшие сроки провести подворовой обход по всем поступившим заявлениям и определить семьи, которым необходимо оказать помощь в первоочередном порядке", - говорится в сообщении.