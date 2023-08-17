17 августа, 15:58
Взрыв на АЗС в Махачкале

Минэнерго Дагестана предупредило о фейковых звонках с информацией о взрывах на АЗС

По данным пресс-службы ведомства, достоверная информация об отключениях энергоснабжения размещена на официальных ресурсах Минэнерго республики

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Фейковые звонки поступают жителям Дагестана, в которых собеседники предупреждают об отключениях света, газа, воды и взрывах на АЗС.

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Информация не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго региона.

"В республике зафиксированы случаи, когда на мобильные номера звонят "лжепредставители" Минэнерго Дагестана, предупреждают об отключениях света, газа, воды и взрывах на АЗС. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, достоверная информация об отключениях энергоснабжения размещена на официальных ресурсах Минэнерго Дагестана. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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