Эксперт: вес рюкзака школьника вместе с содержимым не должен превышать 1,5 кг

Главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев также рекомендовал выбирать ранцы с застежкой-перетяжкой на груди

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Родителям в Подмосковье рекомендовали тщательнее подходить к выбору школьного ранца, вес изделия вместе с содержимым не должен превышать 1,5 кг. Об этом ТАСС сообщил главный детский врач травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

"Важно, чтобы общий вес рюкзака и содержимого не превышал 1,5 кг. <…> Лямки рюкзака должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться. Важно, чтобы их длина регулировалась. Также выбирайте ранцы с застежкой-перетяжкой на груди, она поможет перераспределить нагрузку, а лямки не будут соскальзывать и натирать. Следите, чтобы ребенок не носил рюкзак на одной лямке - в данном случае нагрузка будет распределяться неправильно и может в дальнейшем привести к проблемам с осанкой", - сказал Григорьев.

По его словам, ортопедическая спинка крайне важна для учеников именно начальных классов, так как мышечный корсет еще не сформирован. Очень важно, чтобы между спинкой портфеля и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Благодаря чему ребенок будет чувствовать себя комфортно и не будет потеть.

Врач подчеркнул, что ребенку должно быть удобно и комфортно носить рюкзак. Необходимо примерить изделие перед покупкой с чем-то тяжелым внутри, подтянуть ремни по спинке и послушать отзыв ребенка. Вдруг ему где-то давит или натирает. Ранец должен быть соразмерен росту и комплекции ребенка, то есть не выше плеч и не висеть до коленок.

"Кроме того, не забывайте о светоотражающих элементах. Убедитесь, что они есть на рюкзаке или прикрепите их самостоятельно. Ребенка должно хорошо быть видно в темноте. Соблюдение этих простых правил защитит ребенка от проблем с осанкой в будущем", - рекомендовал Григорьев.