В ЯНАО на товары для новорожденных выдали более 600 электронных сертификатов

К покупке в регионе доступно около 78 позиций

ТАСС, 17 августа. Семьи с новорожденными детьми в Ямало-Ненецком автономном округе получили с начала действия меры поддержки более 600 электронных сертификатов для приобретения детских товаров из утвержденного перечня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Мера социальной поддержки введена 1 марта. Она полагается семьям с новорожденными, которые ранее уже получали подарочный набор "Малышу Ямала". Номинал электронного сертификата - 32 тыс. рублей. Сегодня использовать сертификат можно на маркетплейсе Ozon и в магазинах для детей в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском", - говорится в сообщении с уточнением, что за время действия меры поддержки семьям выдали более 600 сертификатов.

К покупке доступно до 78 позиций - автокресло, радионяня, коляска, одежда, гигиенические принадлежности и другое.

В пресс-службе отметили, что в июле на госуслугах появилась возможность запросить сведения об электронных сертификатах. Там можно узнать актуальный статус, ознакомиться с доступными товарами и лимитом суммы.

С инициативой выдавать вместо подарочного набора "Малышу Ямала" денежную выплату к губернатору Дмитрию Артюхову обратились северянки во время прямого эфира летом 2022 года. Коробки "Малышу Ямала" начали вручать семьям северян при рождении первенца более трех лет назад, обладателями стали более 23,5 тыс. семей новорожденных.

Электронный сертификат формируется автоматически в течение пяти рабочих дней после поступления сведений о рождении ребенка из медучреждения Ямала в органы соцзащиты. Для его получения матери необходимо подключиться к единой карте жителя Ямала "Морошка", а рождение ребенка зарегистрировать в органе ЗАГС округа.