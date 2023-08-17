В Англии и Уэльсе в 2022 году зафиксировали самую низкую рождаемость за 20 лет

Там родились чуть более 605 тыс. детей

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Чуть более 605 тыс. детей родились в Англии и Уэльсе в 2022 году, что является самым низким показателем за последние 20 лет. Такие данные опубликованы Национальной статистической службой Великобритании (ONS).

По сравнению с 2021 годом в Англии и Уэльсе, где проживают 89% всего населения Соединенного Королевства, число новорожденных в прошлом году снизилось на 3,1%. В XXI веке меньшие показатели были зафиксированы лишь в 2001-2002 годах: тогда на свет появились 594 тыс. и 596 тыс. детей соответственно.

В новом столетии в Англии и Уэльсе наибольшая рождаемость была зарегистрирована в 2012 году - 729 тыс. человек. При этом за все время ведения подобной статистики рекордные показатели были отмечены в 1920 году, когда родились более 957 тыс. детей.

Как указала ONS, 51,4% детей в 2022 году были рождены женщинами, которые не состоят в браке или гражданском партнерстве. При этом почти треть детей (рекордно высокая доля) появились у матерей, которые сами были рождены за пределами Великобритании, в большинстве случаев - в Индии.