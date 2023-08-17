В ДНР открыли чат-бот для пресечения давления на родителей в выборе формы обучения в школе

По словам врио главы региона Дениса Пушилина, при принятии решения родители должны руководствоваться пониманием безопасности и важности очного посещения учебного заведения

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Чат-бот для пресечения фактов давления на родителей в вопросах выбора формы обучения в школах открыли в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"До меня доходит информация, что в некоторых школах родителей принуждают в обязательном порядке переводить детей на очное обучение. Есть случаи и обратные - руководство школы настаивает на дистанте. Мы создали чат-бот для выявления случаев давления на родителей, а также административного давления на учителей по этому поводу. Пожалуйста, в таких случаях обращайтесь, с подобными проявлениями разберемся", - написал Пушилин.

Он подчеркнул, что давление недопустимо. При выборе формы обучения для своих детей, родители должны руководствоваться, в первую очередь, пониманием безопасности и важности очного посещения школы. "Прежде чем предложить перейти учебным учреждениям к очному формату, мы изучили множество обращений родителей, которые хотят, чтобы их дети получали знания, сидя за партами, а не дистанционно", - уточнил Пушилин.

Он отметил, что в прифронтовых районах возобновление очного обучения невозможно, в остальных - на усмотрение родителей.

Ранее Пушилин заявил, что форму обучения в школах в новом учебном году смогут выбрать родители школьников.