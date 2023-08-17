На Донбассе создали онлайн-платформу сбора предложений по ремонту и восстановлению

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, предложения, которые набрали от 50 голосов, будут рассматривать в приоритете

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Жители Донбасса смогут направить свои предложения по ремонту и восстановлению объектов на онлайн-платформу возродимдонбасс.рф, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Появилась возможность оставить свои предложения по ремонту дорог и игровых площадок, восстановлению школ и больниц, а также предложить помощь тем, кто в ней нуждается: при участии партии "Единая Россия" создана онлайн-платформа возродимдонбасс.рф", - написал он.

По словам Пушилина, в первую очередь будут рассматриваться предложения, которые набрали от 50 голосов. "Поэтому участвуйте активнее: привлекайте к голосованию своих родных, соседей, знакомых. От этого зависит реализация инициативы каждого из вас, жителей Донбасса, от этого зависит преображение Харцызска, Тореза, Новоазовска, Ясиноватой, Мариуполя, Волновахи, районов Макеевки, Горловки и Донецка. И всех-всех наших улиц, площадей, объектов культуры, школ, детских площадок и больниц", - добавил он.

Врио главы отметил, что наблюдать за всем процессом от подачи инициативы до принятия решения о ее реализации в рамках народной программы "Единой России" можно онлайн. "Выслать предложение можно и через "Госуслуги", достаточно иметь там учетную запись. На интерактивной карте портала возродимдонбасс.рф уже сейчас можно видеть, какие проекты реализуют регионы-шефы, сколько восстановили и построили дорог, домов, школ и больниц. Уверен, что скоро на ней появятся и те объекты, которые получат вторую жизнь благодаря вам", - сообщил Пушилин.