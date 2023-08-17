17 августа, 16:54

Минюст Индонезии помиловал более 175 тыс. заключенных по случаю 78-летия страны

Льготы делятся на две категории: частичное сокращение срока содержания под стражей для 172,9 тыс. заключенных и прямое освобождение из-под стражи 2,6 тыс.

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции и по правам человека Индонезии помиловало более 175 тысяч человек в честь 78-й годовщины независимости страны. Об этом сообщило государственное новостное агентство Индонезии Antara.

"Министерство юстиции и по правам человека, в данном случае генеральный директор исправительных учреждений, предоставило льготы 175,5 тыс. заключенным", - заявил генеральный директор исправительных учреждений Минюста Рейнхард Саут Полтак Силитонга, слова которого привело агентство. Льготы делятся на две категории, утверждает Antara: частичное сокращение срока содержания под стражей для 172,9 тыс. заключенных и прямое освобождение из-под стражи 2,6 тыс.

День независимости - национальный праздник Индонезии. 17 августа 1945 года провозглашена независимость страны от Нидерландов. 

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