Военнослужащих из Марий Эл посмертно наградили орденами Мужества

Бойцы погибли при выполнении задач СВО

ТАСС, 17 августа. Ордена Мужества передали в Йошкар-Оле родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Евгений Маслов.

"Майор Мочалов Алексей Анатольевич и рядовой Чернухин Олег Михайлович удостоились высоких государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга", - написал он в своем Telegram-канале.

Маслов отметил, что 17 августа ордена Мужества передали родственникам героев, погибших в ходе специальной военной операции.