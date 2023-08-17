17 августа, 16:38
Военная операция на Украине

Военнослужащих из Марий Эл посмертно наградили орденами Мужества

Бойцы погибли при выполнении задач СВО

ТАСС, 17 августа. Ордена Мужества передали в Йошкар-Оле родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Евгений Маслов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Майор Мочалов Алексей Анатольевич и рядовой Чернухин Олег Михайлович удостоились высоких государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга", - написал он в своем Telegram-канале.

Маслов отметил, что 17 августа ордена Мужества передали родственникам героев, погибших в ходе специальной военной операции. 

Теги:
РоссияМарий ЭлВоенная операция на Украине
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