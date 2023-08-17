Бутина назвала неоценимым труд журналиста во времена "информационной войны"

Депутат Госдумы ознакомилась с непрерывным процессом передачи новостей в информационном агентстве ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Мария Бутина ознакомилась с непрерывным процессом передачи новостей в информационном агентстве ТАСС и указала на важные составляющие журналистской деятельности в период "настоящей информационной войны".

"Сбылась моя мечта - побывать в самом сердце первого официального информационного агентства страны, берущего свое начало в царской России 1904 года, - написала Бутина в своем телеграм-канале по итогу визита. - В наши дни ТАСС, о роли которого, например, в деле борьбы с искажениями в освещении русско-японской войны сегодня узнали из уст замечательного экскурсовода, является лидером в отечественном медийном пространстве. Но мало кто задумывается, что за таким успехом скрываются многолетние, круглосуточные усилия слаженной команды".

Депутат осмотрела, в частности, музей - рабочий кабинет Владимира Мусаэльяна - легендарного фотокорреспондента, проработавшего в агентстве более 60 лет. Она указала на такие важные в текущих реалиях составляющие журналистской деятельности, которыми отличались и ведущие сотрудники того периода. "Объективная подача материала, точность, оперативность и аналитическая беспристрастность, - написала Бутина. - Недаром за свое могущество в деле формирования общественного мнения СМИ называют четвертой ветвью власти. <...> Сотрудникам, ни на секунду не оставляющим редакцию пустой, большое от нас уважение, во время настоящей информационной войны ваш труд - неоценим".