Малоимущие жители ДНР смогут получать помощь по соцконтракту с 2024 года

Социальный контракт - дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал закон, который позволит с 1 января 2024 года заключать социальные контракты с малоимущими жителями республики и оказывать им господдержку в рамках данного механизма. Об этом сообщил Telegram-канал "ДНР. Принято", где публикуют официальные документы региона.

"Врио главы ДНР подписал закон "О государственной социальной помощи на основании социального контракта". Документ направлен на поддержку малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих на территории Донецкой Народной Республики, имеющих среднедушевой доход, размер которого по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленной в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вступает в силу закон с 1 января 2024 года.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.