Депутатов парламента Дагестана закрепят за пострадавшими в результате взрыва в Махачкале

По словам спикера парламента республики Заура Аскендерова, существует необходимость восстанавливать жилье и имущество

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Депутата Народного собрания Дагестана закрепили за каждой семьей, пострадавшей во время взрыва в пригороде Махачкалы, для оказания адресной помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер парламента республики Заур Аскендеров.

"На встрече с главой Новолакского района принято решение о предоставлении нам списков всех пострадавших при взрыве в целях закрепления депутатов за каждой семьей, нуждающейся в помощи. Еще раз призываю коллег быть рядом с людьми, оказывать им адресную материальную и моральную помощь. Каждая семья должна почувствовать нашу заботу и внимание", - написал Аскендеров.

По его словам, необходимо восстанавливать жилье и имущество. "Тяжело видеть горе людей, потерявших близких. Многие пострадавшие от взрыва проходят лечение, их семьи также нуждаются в поддержке", - добавил он.