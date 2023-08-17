В регионах ЦФО прогнозируют жару и грозы

По данным местных гидрометцентров, температура воздуха может достигнуть +36 градусов

ТАСС, 17 августа. Синоптики прогнозируют аномальную жару в ближайшие двое суток в большинстве регионов Центрального федерального округа, местами температура воздуха будет подниматься до +36 градусов, также в нескольких регионах ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

По данным синоптиков, в Брянской, Владимирской, Орловской, Тамбовской и Тульской областях до конца недели будет солнечная погода с переменной облачностью, а воздух прогреется до +28...+32 градусов. Температура до +32 градусов также будет держаться в ближайшие сутки в Белгородской, Смоленской и Воронежской областях. ГУ МЧС по Воронежской области объявило штормовое предупреждение на 19 августа - ожидается жара до +36 градусов.

В Ивановской области в ближайшие сутки ожидается гроза, порывы ветра усилятся до 13-18 м/с, предупреждают синоптики регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В отдельных районах Тверской области также возможна гроза, порывы ветра при грозе до 15 м/с. В Ярославской области гроза будет сопровождаться ливнем и градом, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Жаркая и сухая погода в Костромской области также сменится дождями и грозами.