Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин получил вид на жительство на Тайване

Тайвань запустил программу выдачи так называемых золотых карт для трудоустройства в 2018 году

ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня вручили создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину золотой вид на жительство. Об этом сообщило цифровое ведомство острова.

Бизнесмена приняла глава ведомства Одри Тан, в ходе встречи они говорили на китайском языке, а также спели старую тайваньскую песню.

"Я ранее уже много раз приезжал на Тайвань, и мне каждый раз это очень нравилось. На Тайване большое Ethereum-сообщество. С золотой картой мне будет легче сюда приезжать", - сказал Бутерин.

Тайвань запустил программу выдачи так называемых золотых карт для трудоустройства (Taiwan Employment Gold Card) в 2018 году: она была создана для привлечения на остров высококвалифицированных специалистов из ряда приоритетных для Тайваня отраслей. Карта дает право находиться на острове до трех лет и вести трудовую деятельность.

Бутерин родился в Коломне, а впоследствии с семьей переехал в Канаду. В 2013 году в возрасте 19 лет он разработал концепцию криптовалюты Ethereum, сеть для которой была запущена в 2015 году. В настоящее время Ethereum является второй по капитализации криптовалютой в мире после биткойна.

В начале мая 2021 года журнал Forbes назвал Бутерина, которому на тот момент было 27 лет, самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Однако 19 мая того же года, по информации издания, из-за обвала рынка криптовалюты он потерял этот статус. В 2021 году Бутерин вошел в виртуальный зал славы Forbes в номинации 30 under 30 ("30 до 30").