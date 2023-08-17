Путин поручил повысить престиж профессии водителя общественного транспорта

Президент отметил, что на большинстве территорий заработная плата водителей общественного транспорта ниже, чем средняя по региону

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности профессии водителя общественного транспорта.

"На большинстве территорий заработная плата водителей общественного транспорта ниже, чем средняя по региону, и престиж профессии, конечно, падает. Люди неохотно идут сюда работать", - отметил глава государства на заседании президиума Госсовета. Он добавил, что в связи с этим "возникает немало проблем и с обеспечением безопасности пассажирских перевозок". "Полагаю, что ответственным за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессией", - заключил Путин.