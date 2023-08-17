Участник СВО стал советником министра просвещения на общественных началах

Глава ведомства Сергей Кравцов продемонстрировал Алиасу Авидзбе новый учебник истории с разделом о спецоперации и обсудил с ним вопросы развития военно-патриотического воспитания

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участник специальной военной операции (СВО) Алиас Авидзба стал советником министра просвещения РФ Сергея Кравцова на общественных началах, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с участником специальной военной операции Алиасом Авидзба. В ходе общения министр просвещения РФ предложил ему стать советником на общественных началах, на что получил согласие", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что Авидзба ушел добровольцем и в настоящее время участвует в составе интернациональной бригады "Пятнашка" в СВО в качестве командира 1-го батальона 87-й ОСП. В августе 2022 года он получил ранение в ногу.

Также Кравцов продемонстрировал участнику СВО новый учебник истории с разделом о спецоперации и обсудил с ним вопросы развития военно-патриотического воспитания через систематизацию содержания нового предмета Основы безопасности и защиты Родины, проведение встреч школьников с героями СВО, а также открытие специальных экспозиций, посвященных героям СВО в школьных музеях.