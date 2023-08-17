Участники СВО и их дети смогут переходить с платного обучения на бюджет

Об этом говорится в приказе Минобрнауки РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции смогут переходить с платного обучения на бюджет при отсутствии академической и финансовой задолженности, соответствующий приказ Минобрнауки РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Участники специальной военной операции, не имеющие на момент подачи заявления на переход академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, переводятся на вакантные бюджетные места", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее механизм перевода студентов, участвовавших в специальной военной операции (СВО), на бесплатную форму обучения. Речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете.