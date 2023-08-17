Путин отметил, что зачастую жители новых ЖК отрезаны от дорог и инфраструктуры

Президент подчеркнул, что им приходится терять много времени на дорогу до работы или учебы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Люди, которые заселяются в новые жилые комплексы (ЖК), нередко оказываются отрезанными от социальной и транспортной инфраструктуры, им приходится терять много времени на дорогу до работы или учебы, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

"Хорошо известна ситуация, когда люди заселяются в новые строящиеся комплексы и, бывает, потом годами, именно годами живут там отрезанные от социальной и транспортной инфраструктуры", - сказал глава государства.

Помимо этого, зачастую сложившиеся за десятилетия транспортные маршруты не соответствуют новым требованиям стремительно развивающихся городов, заметил президент. В результате, указал он, "жители теряют много времени, чтобы добраться до мест работы, учебы или отдыха, до медицинских или социальных учреждений".

В связи с этим Путин обратил внимание на то, что перед правительством и регионами сейчас стоят конкретные задачи по развитию перевозок на общественном транспорте. "Сегодня их (такие перевозки - прим. ТАСС) обеспечивают более 130 тысяч автобусов и почти 15 тысяч троллейбусов и трамвайных вагонов", - привел статистику глава государства.

По его словам, в столицах регионов парк общественного транспорта сегодня насчитывает 71 505 единиц, но при этом на муниципальных маршрутах его количество вдвое меньше. "Хотя потребности здесь не меньше, а порой даже больше", - подчеркнул Путин.

Кроме того, нередко востребованные маршруты приходится закрывать, так как автобусы, которые по ним курсируют, не подлежат ремонту и выходят из строя, а возможностей заменить их нет ни у муниципалитетов, ни у самих регионов, заметил президент.