Движение на участке М-4 "Дон" в Ростовской области восстановили после ДТП с грузовиком

В аварии погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на 958-м км федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области в направлении Новороссийска восстановили после ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Движение открыли", - говорится в сообщении.

Ранее в Госавтоинспекции Ростовской области сообщали о столкновении автомобилей Volkswagen и MAN на 958-м км трассы. В результате ДТП один человек погиб, пятеро, включая четверых детей пострадали, "Автодор" сообщал о перекрытии движения в направлении Новороссийска, водителей призывали по возможности выбирать пути объезда.