Лукашенко сообщил, что его младший сын учится в Белоруссии и пройдет практику в "Сириусе"

Президент Белоруссии рассказал, что пройти практику в российском образовательном центре его сыну Николаю предложил президент РФ Владимир Путин

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай учится в Белоруссии по совместной программе с Пекинским университетом, а затем пройдет практику по биотехнологиям в российском образовательном центре "Сириус" в Сочи.

"Он учится в Белоруссии, в Белорусском государственном университете, но у них создана группа с Пекинским [университетом], который [председатель КНР] Си Цзиньпин закончил. <...> Группа совместная с Пекинским университетом. Преподавание на английском языке. Микробиология. Он учится здесь и там. Получит два диплома", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Белорусский лидер также сообщил, что Николай пройдет практику по биотехнологиям в российском образовательном центре "Сириус". "Это Владимир Владимирович Путин ему предложил", - добавил он.

Ранее Лукашенко рассказывал, что его младший сын учится в Пекинском университете. Он также неоднократно говорил, что Николай не интересуется политикой.