Форум финно-угорских народов предложили сделать международным

Он проходит в Саранске с 16 по 19 августа

ТАСС, 17 августа. Представителей конструктивно настроенных международных организаций и активистов из-за рубежа планируют привлечь к работе Всероссийского форума финно-угорских народов. Это в перспективе позволит сделать его международным, об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на совещании в рамках II Всероссийского форума финно-угорского форума в Саранске.

"Наша задача сейчас укреплять связи с конструктивно настроенными международными организациями и активистами. Мы должны перенести единый центр финно-угорских народов в нашу страну. Мы сегодня обсуждали, что уже сейчас надо прорабатывать механизмы, поддерживать контакты с конструктивно настроенными представителями финно-угорских народов из-за рубежа, и думаю, что в последующем наш форум надо делать международным", - сказал Баринов.

Он добавил, что позитивный опыт, который есть у России в сфере межнациональных отношений, будет расходиться "как круги по воде", благодаря возможностям народной дипломатии.

Руководитель ФАДН России сообщил, что после начала специальной военной операции западные страны прежде всего Эстония и Финляндия при поддержке США начали распространять в России идеи сепаратизма на межнациональной основе. "В отношении финно-угорских народов акцент делается на ущемление прав граждан на изучение родного языка со стороны органов власти, дискредитацию конструктивно настроенных финно-угорских организаций", - отметил он.

Однако, по информации Минпросвещения России, на территории 20 российских регионов около 60 тыс. школьников изучают 14 языков финно-угорских народов, добавил Баринов.

Второй Всероссийский форум финно-угорских народов "Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития" проходит в Саранске с 16 по 19 августа. Это одно из ключевых мероприятий в области национальной политики России, ориентированное на развитие научного, культурного, информационного, языкового и иного сотрудничества финно-угорских народов. Участниками форума стали более 300 представителей финно-угорских народов из 35 регионов России.