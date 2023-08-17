В Махачкале третий день подряд перекрывают улицы из-за отсутствия электроснабжения

По данным пресс-службы правительства региона, восстановить подачу электричества вышедшим на улицу жителям намерены в течение двух часов

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Жители Махачкалы перекрыли улицу в районе поселка Семендер из-за отсутствия электроснабжения в домах. На место выехали представители Минэнерго Дагестана и компании "Дагэнерго", сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества. За последние 10 дней жители выходят на улицу в четвертый раз.

"В связи с перекрытием улицы жителями поселка Семендер по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова на место для встречи с гражданами направлено руководство Минэнерго Дагестана и "Дагэнерго", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что председателю правительства региона доложили о том, что электроснабжение жителям, вышедшим на улицу, намерены восстановить в течение двух часов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщал, что к устранению аварийных отключений в городе привлекли специалистов из соседних с Дагестаном регионов. Они помогают устранять аварии и проводить замену вышедшего из строя оборудования.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в нескольких городах и районах республики. По данным регионального МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала +43 градусов.

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях ввели временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в нескольких районах региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго при обеспечении населения республики электроэнергией.