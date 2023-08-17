Собянин: многие москвичи предпочитают такси личным авто за счет качества и сроков подъезда

Мэр напомнил, что в настоящее время московское такси перевозит 1,5 млн человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Многие москвичи отказываются от личного транспорта и предпочитают ему такси. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

Он напомнил, что в настоящее время московское такси перевозит 1,5 млн человек. "Это солидная поддержка в развитии общественного транспорта, поэтому многие отказываются от личного транспорта, потому что такси сегодня в Москве достаточно качественное и по срокам подъезда к клиенту оно занимает одно из лучших мест в мире", - пояснил Собянин.

Мэр подчеркнул, что большую роль в развитии системы таксомоторных перевозок в мегаполисе сыграл закон о такси, передавший соответствующие полномочия и возможности регулирования. "Сегодня в большинстве регионов это уже цивилизованный транспорт", - добавил он, напомнив, что ранее сфера такси была "нишевой историей, которой даже боялись заниматься".