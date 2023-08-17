Казахстан и Гонконг заключили соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования

Соглашение предусматривает обмен опытом, учебными пособиями, а также обмены учеными, преподавателями и студентами

ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и секретарь по образованию Гонконга Цай Жолинь подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере науки и высшего образования. Об этом сообщило правительство Гонконга.

Соглашение предусматривает обмен опытом, учебными пособиями, а также обмены учеными, преподавателями и студентами. Кроме того, студентам из Казахстана в 2024 и 2025 годах будет предоставлено по 10 стипендий для обучения.

"К этому моменту мы подписали 10 меморандумов о намерениях со странами инициативы "Один пояс - один путь". Это демонстрирует усилия правительства по укреплению образовательных связей и обменов с государствами - участниками инициативы "Один пояс - один путь" и нашу приверженность превращению Гонконга в региональный образовательный центр", - заявила Цай Жолинь.

В Гонконге расположен ряд высших учебных заведений мирового уровня. Университет Гонконга, Гонконгский университет науки и технологии, а также Китайский университет Гонконга на протяжении ряда лет находятся в рейтингах в числе 100 лучших вузов мира.