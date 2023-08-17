Лукашенко сообщил, что получает информацию из разных источников и не пользуется телефоном

Президент Белоруссии отметил, что "интернетом не занимается", но вокруг него все "пичкают" его информацией из соцсетей

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получает информацию из разных источников, но при этом не пользуется телефоном. Об этом он сообщил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале.

"Отовсюду. При том у меня нет своего телефона, ни айфона, ничего, я интернетом не занимаюсь. Но у меня вокруг, начиная с этого малыша (сына Николая - прим. ТАСС), который живет в моей семье, и заканчивая всеми [остальными], все пичкают меня [информацией] Telegram-каналов, YouTube и так далее. <...> Я присутствую везде, в то же время я телефон в руках никогда не держу", - сказал он.

По словам Лукашенко, теперь для него будут отслеживать ресурсы самой журналистки. Если "обо мне или Белоруссии Панченко написала, то мне сразу опубликуют - и на стол", добавил он.

Выступая на Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года, президент Белоруссии рекомендовал переходить на кнопочные мобильные телефоны, так как США следят за пользователями смартфонов.