Кабмин изменил перечень организаций, работники которых должны отчитываться о доходах

В список включены шесть организаций

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке перечня организаций и учреждений, работники которых обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из постановления, в этот перечень теперь включены ППК "Единый регулятор азартных игр", ППК "Роскадастр", ФГБУ "Российская академия архитектуры и строительных наук", ФГБУ "Российская академия образования", ФГБУ "Российская академия наук" и ФГБУ "Российская академия художеств".

Вместе с тем из него исключаются ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения", ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", ФГУП "Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ", ФГУП "Космическая связь", ФГУП "Росморпорт", ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами президента РФ.