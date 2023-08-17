Севастополь втрое увеличил число общественных пространств, подлежащих защите от терроризма

В перечень входят 66 мест

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. В Севастополе в три раза увеличили количество общественных пространств, подлежащих антитеррористической защите, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Утвержден перечень из 66 общественных пространств, подлежащих антитеррористической защите. Ранее таких мест в Севастополе было 18. В этот перечень входят все крупные парки и скверы, а также парк живой истории "Федюхины высоты", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что согласно российскому законодательству, в таких местах общего пользования обязаны быть системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, наружного освещения. Кроме этого, на эти объекты составляется специальный паспорт безопасности, также там должна быть обеспечена физическая охрана.

На заседании правительства, которое прошло 17 августа, исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Вероника Лисовская уточнила, что из списка общественных пространств подлежащих антитеррористической защите, был исключен парк у монастыря Святого Георгия на Фиоленте. "Данный парк относится к религиозному объекту, он включен в самостоятельный перечень, там действуют нормы иного постановления правительства", - сказала Лисовская. Согласно законодательству, церковь будет самостоятельно обеспечивать безопасность на территории парка.