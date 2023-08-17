Путин поддержал идею направить часть средств от утильсбора на общественный транспорт

Президент РФ попросил Минфин "творчески к этому подойти"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил направить более 5% доходов от утилизационного сбора на развитие общественного транспорта. Такую точку зрения президент выразил на заседании президиума Госсовета.

Он попросил Минфин "творчески к этому подойти". "Вы там согласны из утилизационного сбора немножко отщипнуть. Но это, прямо скажем, даже меньше 5% от всего утилизационного сбора, [то], что вы готовы отдать. Я бы считал, что в данном случае Минфин может быть немножко более щедрым. Посмотрите, надо компомисс поискать, немножко, может быть, эту планочку приподнять", - сказал глава государства.

Говоря о перечне поручений по итогам обсуждения, он отметил, что такой список надо доработать, но "в целом он поддерживается". "Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении этой темы, очень важной для всей страны. Мы все понимаем, что такое перевозки внутри регионов и муниципалитетов, или между регионами - одна из основных жизненных составляющих всех граждан страны", - добавил Путин.

По его словам, важна организация работы по модернизации общественного транспорта. "Важна работа над снижением издержек, правильная организация взаимоотношений со всеми участниками этого процесса. И здесь пример крупных городов, в том числе столицы - это хороший пример для подражания", - продолжил президент.

Он обратил внимание, что есть много вопросов организационного и финансового характера, а также связанных с улучшением и совершенствованием нормативной базы. "Практически все [озвученное на заседании] поддерживается, прошу доработать в самое короткое время и представить [перечень поручений] мне на подписание", - заключил Путин.