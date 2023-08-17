Путин заявил, что "Таврида.Арт" неустанно укрепляет созидательный потенциал и традиции

На площадках фестиваля участники, в частности, смогут обсудить актуальные проблемы молодежи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам торжественного открытия юбилейного фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на Фестивале молодого искусства "Таврида. АРТ". В нынешнем году фестиваль отмечает пятилетний юбилей и вновь объединяет в крымском Судаке, в бухте Капсель, начинающих музыкантов и артистов, режиссеров и художников, ученых и волонтеров, журналистов и модельеров со всей страны. Отрадно, что "Таврида.Арт" неустанно укрепляет свой созидательный потенциал и традиции и, как всегда, приветливо встречает гостей, которых с каждым годом становится все больше", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что впереди участников ждут теплые летние дни, насыщенные яркими событиями, интересными знакомствами, творческими дискуссиями, культурными и спортивными мероприятиями. На площадках фестиваля участники смогут обсудить актуальные проблемы молодежи, обменяться свежими идеями и опытом, получить поддержку для реализации проектов.

Глава государства подчеркнул, что среди зрителей фестиваля - семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, известные исполнители, жители Республики Крым, Севастополя и Донбасса.

"Уверен, фестиваль пройдет успешно, откроет для вас новые возможности для духовного и профессионального роста, надолго запомнится своей доброжелательной атмосферой", - заключил Путин, пожелав участникам всего наилучшего.

Фестиваль "Таврида.Арт" проходит в Крыму в пятый раз. Он является одним из проектов "Тавриды" - платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. На фестивале в 2023 году собрались более 3,5 тыс. участников из 89 регионов страны. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий. "Таврида.Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.