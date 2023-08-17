Глава Дагестана обсудил с Путиным меры по решению вопроса с отключением света

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электроэнергии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил с президентом России Владимиром Путиным меры по решению вопроса с отключением электроэнергии. Об этом глава региона сообщил в беседе с журналистами.

"Я обращался в правительство и сегодня на Госсовете с Владимиром Владимировичем [Путиным]. Владимир Владимирович поддерживает мое обращение. Здесь нужно дать оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации - температуры за 40 градусов, растет, нужно принимать экстренные меры", - сказал Меликов.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества, за последние 10 дней не менее пяти раз жители выходили на улицу.

По его словам, для решения вопроса необходимы консультации на федеральном уровне, поскольку финансирование программ осуществляются за счет федерального бюджета с привлечением к работе компаний, которые не являются субъектами республики, в том числе ПАО "Россети".

"Надеюсь, мы в ближайшее время такие консультации проведем и необходимые меры по стабилизации энергоснабжения будут приняты. Но самое главное, чтобы была принята, она есть, программа повышения надежности", - добавил Меликов.

Массовые отключения

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в нескольких городах и районах республики. По данным регионального МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала +43 градусов.

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях ввели временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго при обеспечении населения республики электроэнергией.