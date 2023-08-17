Глава Ставрополья выразил надежду, что премия "Кардо" будет всегда проходить в регионе

Конкурс создали в поддержку уличной культуры и спорта

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил надежду, что город Ставрополь станет постоянным местом проведения гранд-финала международной конкурс-премии "Кардо", целью которой является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. Об этом он сообщил на церемонии открытия.

"Президентская платформа дает [возможность] развивать молодежь по всей России, она позволяет развиваться в разных направлениях. Я очень рад, что фестиваль стал международным и вернулся в Ставрополь. Я буду очень рад, если мы его всегда будем проводить в Ставрополе", - сказал со сцены Владимиров.

"Кардо" - международная конкурс-премия, созданная в поддержку уличной культуры и спорта. На время ее проведения в центре Ставрополя развернули соревновательные площадки и тематические пространства - музей скейтбординга, выставку автомобилей, запланированы мастер-классы по хип-хопу, паркуру и граффити. Мероприятия премии и соревновательная часть пройдут в течение четырех дней. В итоге определят 56 победителей соревнований, 11 - видеоконкурса и 10 лауреатов конкурс-премии. Призовой фонд "Кардо" в 2023 году достиг 3 млн рублей.

Гранд-финал "Кардо" проходит в Ставрополе по 10 направлениям, в числе которых BMX, паркур, трикинг, скейтбординг, граффити и другие. Участниками мероприятий премии и конкурсной программы в течение четырех дней будут 2,5 тыс. человек из 21 страны мира. "Приглашаю всех жителей и гостей Ставрополя, ближайших субъектов нашей страны приехать и узнать, что уличная культура - это давно не вандалы и хулиганы. Это полноценная индустрия, которая объединяет огромное количество людей", - сказал на церемонии гендиректор конкурс-премии "Кардо" Валентин Работенко.

Гранд-финал премии впервые провели в Ставрополе в 2018 году, после чего премию принимали другие города. В 2023 году премия вошла в число проектов платформы "Россия - страна возможностей" и вновь проходит в Ставрополе. "В этом году пятилетие платформы "Россия - страна возможностей" и я безумно горда, что "Кардо" стала частью нашей платформы и это теперь один из наших 26 проектов", - отметила заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Организаторами конкурс-премии выступают АНО "Россия - страна возможностей", общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России", правительство Ставрополья, общественная организация "Оффбитс". Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Общественной палаты России и Ассоциации волонтерских центров. Международный конкурс-премия уличной культуры и спорта проводится в том числе за счет госпрограммы Ставропольского края "Молодежная политика".