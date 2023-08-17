Кабмин одобрил проект соглашения с Анголой об информационно-культурных центрах

Основными задачами центров станут реализация двустороннего гуманитарного, культурного, научно-технического и информационного сотрудничества, содействие изучению языков народов двух государств, организация просветительской и информационной работы в области культуры, науки и техники

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российское правительство одобрило проект соглашения с Анголой об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в рамках соглашения в городе Луанде (Ангола) будет открыт Российский центр науки и культуры, а в Москве - Ангольский культурный центр. Предусматривается также возможность открытия отделений указанных центров в других городах России и Анголы.

Основными задачами центров станут реализация двустороннего гуманитарного, культурного, научно-технического и информационного сотрудничества, содействие изучению языков народов двух государств, организация просветительской и информационной работы в области культуры, науки и техники.

МИД РФ поручено провести переговоры с ангольской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.