На слете в Великом Новгороде обсудят борьбу с дронами и массированное применение БПЛА

Слет пройдет в Новгородской области с 25 по 27 августа

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Темы массированного применения БПЛА, а также борьбу с вражескими дронами обсудят на международном слете операторов боевых БПЛА "Дронница 2023", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Международный слет операторов боевых БПЛА "Дронница 2023" вновь пройдет в Новгородской области. Слет состоится 25-27 августа. Основной упор будет сделан на темах массированного применения БПЛА, использования различных типов беспилотников в сочетании друг с другом, взаимодействия операторов, обслуживающих разные подразделения и рода войск, а также на борьбе с вражескими дронами", - говорится в сообщении.

По словам главы оргкомитета слета Александра Любимова, в российской армии уже есть достаточное количество опытных операторов дронов, но требуется совершить скачок от одиночного использования БПЛА к их применению большими группами. "Если говорить образно: перейти от одиночных танков к танковым дивизиям", - цитирует пресс-служба слова Любимова.

В рамках слета на площадке Новгородской технической школы пройдет теоретическая часть - семинары, лекции и выставки. Остальное время займут практические показы технических новинок, как в области БПЛА, так и борьбы с ними. Коллективы получат возможность продемонстрировать свои разработки на полигонах Новгородской области.

Важным трендом "Дронницы 2023" станет консолидация волонтеров, оказывающих значительную помощь в ходе специальной военной операции. На слете будет организована так называемая "выставка достижений волонтерского хозяйства". Она позволит рассказать о тех, кто на базе своих предприятий или в составе волонтерских групп организовал производство нужных для фронта вещей.