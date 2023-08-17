Судебный комитет в Конгрессе США направил повестки директору ФБР и министру юстиции

В повестках содержится требование предоставить наиболее приоритетные документы и информацию в связи с расследованием законодателей онлайн-цензуры, которой якобы занималась американская администрация

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан направил директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рею и министру юстиции Меррику Гарленду повестки с требованием в обязательном порядке предоставить наиболее приоритетные документы и информацию в связи с расследованием законодателей онлайн-цензуры, которой якобы занималась американская администрация.

"В частности, комитет запрашивает сведения о коммуникации, которую осуществляли ФБР и министерство юстиции, частные компании и другие группы в связи с регулированием контента и подавлением нежелательных высказываний в интернете", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Отмечается, что в апреле судебный комитет попросил ФБР и Минюст о добровольном сотрудничестве, но на сегодняшний день оба ведомства "выполнили эту просьбу крайне неудовлетворительно, предоставив лишь один документ", который и так находился в свободном доступе.

Конгрессмены поясняют, что они хотят понять "природу сговора и давления со стороны федерального правительства в отношении крупных технологических компаний".