Кириенко заявил, что участники СВО защищают право сохранить российскую культуры

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил, что Россия остается страной возможностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции защищают не только границы РФ, но и право сохранить российскую культуру и приумножать ее, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, приветствуя участников фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму. Среди них много жителей новых российских регионов, которым приходилось отстаивать право на родной язык и культуру, напомнил он.

"Время сегодня особое: мы понимаем, что само слово "свобода", свобода выбора, на каком языке говорить, какие книги читать, какую музыку слушать, тоже требует отстаивать свое право на эту свободу выбора. Это хорошо понимают ребята из Донбасса и Новороссии, я хочу поприветствовать [их]. У нас сегодня много среди участников ребят из вернувшихся в Россию традиционных российских регионов. Эти ребята знают, что такое, когда восемь лет шла война просто за право, чтобы ваши дети учились в школе на русском языке и читали русские книги. Это как никто понимают сегодня ребята - герои, которые в зоне специальной военной операции защищают не только границы нашей большой России, защищают Донбасс, защищают Новороссию, защищают это право свободного творчества, защищают право сохранить российскую культуры и приумножать ее", - сказал Кириенко.

Он отметил, что Россия остается страной возможностей. "Как бы ни было трудно, любое время вызовов - это время возможностей. Россия - это сегодня страна возможностей, ваших возможностей", - резюмировал Кириенко.

Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида.Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.