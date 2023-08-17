17 августа, 20:15
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Дагестане прошли похороны опознанных погибших в результате взрыва на АЗС

По 21 жертве трагедии необходимо проводить генетические исследования

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Первые похоронные процедуры погибших при взрыве в пригороде Махачкалы прошли в Дагестане. Захоронили всех жертв трагедии, чьи тела опознали, сообщил ТАСС заместитель муфтия Дагестана Ахмад Магомедов.

"Через Муфтият, через центральные мечети в своих селах проходили [похоронные процедуры]. <…> Первые похороны уже прошли на второй день. <…> Те, кого отдавали родственникам, они уже похоронены. Остаются еще те тела, которые не опознаны, и те, по которым необходимо проводить генетические исследования. <…> Как только их выдадут, они тоже будут преданы земле",- сказал Магомедов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Дагестана, неопознанными остаются тела 21 из 35 погибших.

Взрыв произошел в понедельник, 14 августа, вечером напротив заправки в пригороде Махачкалы. По последним данным, пострадали 119 человек. В результате ЧП повреждены более 400 строений. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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