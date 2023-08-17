Во Львовской области демонтировали два советских памятника

Речь идет о монументах в Червонограде и Межиречье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Два советских памятника демонтированы во Львовской области Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, в городе Червонограде демонтировали памятник красноармейцам, а в селе Межиречье - памятник советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Накануне в области снесли еще два монумента советским солдатам.

Львовская областная военная администрация ранее сообщила, что с начала года в регионе демонтировали 123 памятника. Глава администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца года.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда были изменены 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией.