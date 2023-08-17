В Ненецком АО собрали более 300 тонн мусора в районе Старого Варандея

Уборка прошла в рамках ежегодной федеральной акции "Чистая Арктика"

ТАСС, 17 августа. Волонтеры федеральной акции "Чистая Арктика" собрали более 300 тонн мусора в районе Старого Варандея в Ненецком автономном округе, написал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Бездудный, который присоединился к добровольцам.

"Сегодня присоединился к участникам ежегодной федеральной акции "Чистая Арктика". Вместе с эковолонтерами со всей страны убирали металлолом и крупногабаритный мусор на побережье Баренцева моря, в Старом Варандее. Всего за десять дней генеральной арктической уборки ребята из Нарьян-Мара, Омска, Екатеринбурга, Москвы и других городов собрали более 300 тонн мусора", - написал губернатор.

На уборку арктической территории приехали волонтеры из Екатеринбурга, Мурманска, Сочи, Челябинска, Перми, Казани, Московской, Владимирской, Архангельской областей и НАО.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, инициатива прибрать этот район принадлежала Александру Буланову. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО и погиб. "Это место выбрано в память об Александре Буланове. Экспедиция стала ежегодной, сюда приезжают волонтеры со всей страны и, конечно, из Нарьян-Мара, собирают мусор, накопленный за десятки лет. Не мы этот мусор оставляли, но мы в ответе перед будущими поколениями за то, чтобы Арктика была чистой", - приводит пресс-служба слова Бездудного.

В 2022 году на Старом Варандее волонтеры собрали около 200 тонн отходов. В основном это ржавые бочки и металлолом. Ранее на этой территории располагались различные геологоразведочные экспедиции, сегодня этих компаний уже не существует. "В свое время здесь была зона стихийного бедствия. Со стороны моря большим количеством воды мусор разнесло по огромной территории. Чтобы прибрать вахтовый поселок полностью, потребуется еще лет пять", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.

В рамках проекта "Чистая Арктика" в НАО 26 августа волонтеры проведут субботник по очистке леса от отходов, 15 сентября в регионе пройдет экологический форум "Экоарктика 2023".