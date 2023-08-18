Паршина исключили из состава совета по вопросам приема по программам высшего образования

В состав координационного совета вошел замглавы Минцифры Андрей Заренин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший замглавы Минцифры России Максим Паршин исключен из состава совета при правительстве РФ по планированию контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.

Вместе с этим в состав координационного совета вошел замглавы Минцифры Андрей Заренин.

Дело Паршина

Следователи 13 июля задержали замминистра цифрового развития Паршина по подозрению в коррупционном преступлении. По данным некоторых СМИ, сумма взятки, в получении которой обвиняется чиновник, составляет 3,5 млн рублей. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии. Басманный суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца по делу о получении крупной взятки. Прокуратура 17 июля подала протест на решение отправить под домашний арест замминистра.

Несколько Telegram-каналов сообщали, что взятку передал Паршину гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов. Басманный суд уже отправил Моносова под домашний арест до 12 сентября.