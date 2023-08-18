Лагерь "Бригантина "Белогорье" планируют расширить в 2024 году

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в будущем комплекс сможет принимать за смену около 800 детей

ТАСС, 18 августа. Детский лагерь "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма Белгородской области, будет расширен и сможет принимать за смену около 800 детей, сейчас комплекс рассчитан на 300 мест. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Чтобы охватить как можно больше детей, мы сделали лагерь круглогодичным. Также в планах уже на следующий год разработать и утвердить развитие нашего лагеря во вторую и третью очереди, ведь у нас еще более 10 га свободной площади. Тогда одновременно отдыхать и оздоровляться смогут гораздо больше ребят - в будущем мы планируем принимать хотя бы 800 детей за смену", - написал Гладков.

17 августа в лагере открылась четвертая, заключительная, летняя смена, в ней участвуют 277 детей. Для них подготовлены спортивные, образовательные и культурные мероприятия, также предлагается санаторное лечение.

"Под руководством высококлассных специалистов в лагере предусмотрены жемчужные и гидромассажные ванны, ЛФК, магнитотерапия, ингаляции, массаж, электросон, циркулярный и тропический душ, офтальмологическая, функциональная и лабораторная диагностики, процедуры по санации ЛОР-органов и многое другое. Мы сделали так, чтобы в течение трех недель помочь тем, у кого есть проблемы со здоровьем - у нас замечательный лечебный корпус", - отметил Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что на территории лагеря планируется строительство новых корпусов, приспособленных для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.

Санаторий "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в поселке Заозерное в 8 км от Евпатории. Комплекс рассчитан на 300 мест. В 2023 году завершился его капремонт, на работы из регионального бюджета было направлено 2 млрд рублей.