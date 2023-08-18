В Госдуме заявили о необходимости комплексно решать проблему отключений света в Дагестане

По мнению депутата Султана Хамзаева, нужно повысить роль надзорных и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и ликвидацией мошеннических схем

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Решение проблемы отключений электроснабжения в Дагестане должно быть комплексным и включать усиление роли надзорных и правоохранительных органов, сообщил ТАСС сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя случаи протестных акций в Махачкале из-за отсутствия электричества.

"Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов на заседании Государственного совета под руководством Владимира Владимировича [Путина] попросил президента, чтобы справедливый запрос, который есть в обществе, был поскорее решен, а люди увидели результат. <…> К концу летнего периода махачкалинцы, жители других городов Дагестана устали от бесконечных веерных отключений и прочего. За такие отключения должны быть увольнения профильных сотрудников в госкорпорациях и возбуждение уголовных дел, там, где это должно быть", - сказал собеседник агентства.

По его словам, необходим комплексный формат работы, где должна быть повышена роль надзорных и правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией и ликвидацией сохраняющихся мошеннических схем, координация ведомств и следование понятному плану действий. "Президент России поддержал подобный государственный подход главы Дагестана", - добавил Хамзаев.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным меры по решению вопроса с отключением электроэнергии. По его словам, для решения вопроса необходимы консультации на федеральном уровне, поскольку финансирование программ осуществляются за счет федерального бюджета с привлечением к работе компаний, которые не являются субъектами республики, в том числе ПАО "Россети".

О массовых отключениях

Сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. По данным регионального МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала 43 градусов тепла.

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией.