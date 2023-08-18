Лукашенко подписал указ о денонсации Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры

Утратившим силу также признается указ президента Белоруссии от 7 февраля 2013 года о присоединении республики к конвенции

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о денонсации учрежденной Советом Европы Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.

"Денонсировать Конвенцию об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, подписанную в городе Берне 19 сентября 1979 года", - говорится в указе.

Также признается утратившим силу указ президента Белоруссии от 7 февраля 2013 года о присоединении республики к конвенции. Совету министров Белоруссии предписано в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом.

В начале декабря 2022 года белорусская делегация покинула заседание участников Бернской конвенции в знак протеста против попыток секретариата Совета Европы с подачи Украины изменить модальность участия Минска в работе постоянного комитета конвенции.

В середине мая пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск может отозвать свою заявку на вступление в Совет Европы в случае продолжения советом и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства. По словам дипломата, Совет Европы окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства и однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение общего европейского дома.