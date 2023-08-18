Глава Дагестана назвал "немыслимым" износ электросетей в регионе

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов считает износ электросетей в республике немыслимым, а работу ответственной компании недостаточной, в том числе, из-за отсутствия финансирования. Об этом руководитель субъекта сообщил в своем Telegram-канале, подводя итоги своего доклада на заседании президиума Госсовета.

"Износ наших сетей, действительно, немыслимый, а сегодняшняя работа ответственной компании недостаточная, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств. Эти вопросы, к сожалению, выходят за рамки полномочий региональной власти и требуют решений федеральных органов власти. О чем я сегодня открыто доложил", - написал Меликов.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества, за последние 10 дней не менее пяти раз жители выходили на улицу.

По его словам, необходимо провести оценку по факту нынешних отключений и принять "экстренные меры". "Надеюсь, что такое поручение будет дано. Мы всегда находили поддержку у президента страны, который по-особенному тепло относится к Дагестану, уверен, найдем ее и сегодня", - добавил Меликов.

Глава региона также обратился к жителям региона, которые из-за проблем с энергоснабжением перекрывают автомобильные трассы.

"Перекрытие трасс не только не исправит ситуацию, оно ее усугубит, прибавив социальную нестабильность. К тому же, что особенно неприятно, такие акции - источник большой радости для наших врагов, экстремистов, украинских националистов. Для них это повод думать, что нас можно легко победить, стравив друг с другом. Верю, что мы этого не допустим, а шаг за шагом, вместе будем двигаться к назначенной цели", - заключил Меликов.

Ранее сообщалось, что жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. По данным регионального МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала 43 градусов .

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией.