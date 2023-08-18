ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в период с 17 июля по 13 августа выявлено более 1,4 млн случаев заражения

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по 13 августа, более 2,3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 56%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 422 538 случаев заражения и 2 366 летальных исходов. Сообщения о заболевших ковидом поступили из 104 государств. В организации констатировали, что COVID-19 "остается крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором ВОЗ объявила 5 мая. В связи с этим организация призвала страны "поддерживать раннее предупреждение, эпиднадзор и отчетность, отслеживать варианты [коронавируса], оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска, улучшать вентиляцию". В ВОЗ обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 17 августа он был обнаружен в 50 странах. Неделей раньше таких стран было 48.

Рост заболеваемости на 97% отмечен с 17 июля по 13 августа в Западно-Тихоокеанском регионе. При этом в четырех регионах, включая Европу, она снизилась. Смертность уменьшилась повсеместно, значительнее всего - на 78% - в Африке. Наибольшее число заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея - 1 209 194. Далее следуют Австралия (30 402), Сингапур (18 806), Италия (18 419) и Великобритания (16 938). В Республике Корея зарегистрировано больше всего умерших с 17 июля по 13 августа - 340. Далее идут Австралия (201), Россия (182), Филиппины (162) и Италия (159).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 16 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 769 774 646 случаев заражения коронавирусом, умер 6 955 141 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.