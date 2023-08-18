В Хабаровском крае возобновили безвизовые поездки в Китай по Амуру

Путь займет от часа с небольшим до трех часов в зависимости от судна

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Безвизовые поездки по речному маршруту из Хабаровска в Фуюань в Китае возобновлены для туристов. Об этом сообщили в Министерстве туризма Хабаровского края.

"Они начинаются с сегодняшнего дня [18 августа]. Безвизовые списки оформляются на группы от 5 до 50 человек", - говорится в распространенном сообщении министерства.

В рамках туристических обменов по межправительственному соглашению российские туристы смогут находиться в Китае до 15 дней.

Ранее сообщалось, что первая группа туристов из Хабаровского края отправилась без виз в Китай в рамках межправительственного соглашения на этой неделе. Границу пересекали через пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономии. Фуюань на тот момент еще не был готов принимать туристов в рамках соглашения.

Фуюань - ближайший к Хабаровску китайский город, до него можно добраться по Амуру. Путь занимает от часа с небольшим до трех часов в зависимости от судна. Речной пункт пропуска Хабаровск - Фуюань впервые заработал на пассажирском направлении в июне 2023 года после трехлетнего перерыва, связанного с ковидными ограничениями. Визы получались по прибытии.