В Приморье из Белоруссии прибыл самолет с 72 тоннами гуманитарной помощи

В регион доставили насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания, лекарства

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Самолет с гуманитарным грузом прибыл в пострадавший от наводнения Приморский край из Белоруссии, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. Всего доставлено более 72 тонн гуманитарной помощи.

"Более 72 тонн гуманитарного груза прибыло из Беларуси в Приморье. Борт МЧС Беларуси доставил в регион: бензиновые насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания, лекарства, одежду и обувь для детей и взрослых", - отметили в министерстве.

По словам министра по делам ГОЧС Приморского края Александра Златкина, которого процитировали в пресс-службе правительства Приморья, помощь "прибыла в нужный момент". В ближайшее время груз будет консолидирован на принадлежащих министерству складах и начнет распределяться по пострадавшим районам.

"И начнем сразу же расписывать логистику в наиболее пострадавшие районы, те места, где наибольшее количество людей покинуло свои жилища. Туда, где есть потребность и в питании, и в дополнительных мероприятиях по просушке помещений, откачке воды. Я видел, как многие семьи покидали свои дома с самым минимальным количеством имущества. Во многих семьях детям нужна одежда. Большое количество лекарств привезено. Вместе с краевым Минздравом будем распределять", - привела пресс-служба слова Златкина.

По данным МЧС, за последние сутки в регионе от воды освободился 1 жилой дом и 93 приусадебных участка. Восстановлено сообщение с селом Линевичи в Уссурийском городском округе. Всего просушен 261 дом, откачена вода из подвалов 146 жилых домов. В ликвидации последствий задействовано более 600 человек и 332 единицы техники.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 82 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света остались более 20 тыс. человек.