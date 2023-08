Умер американский социолог Говард Беккер

Ему было 95 лет

ТАСС, 18 августа. Американский социолог Говард Беккер умер на 96-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жену ученого.

"Хоуи (прозвище Беккера - прим. ТАСС) мирно скончался <...> 16 августа в своем доме в Сан-Франциско", - приводит агентство слова жены.

Как отмечает газета Liberation, Беккер привнес новый подход к изучению девиантного поведения не как к состоянию личности, а как процессу, в ходе которого человек отклоняется от общепринятых норм. Также он занимался изучением музыки с социологической точки зрения. Его исследования были особенно популярны во Франции, куда социолог регулярно совершал поездки.

Он является автором таких работ, как "Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности" (Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance) и "Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении" (Modern Sociological Theory in Continuity and Change).

Французская социологическая ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью ученого.