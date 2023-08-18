Забайкалье обеспечило отдых в Подмосковье для более чем 120 детей из ДНР

В загородный лагерь "Дружба" отправились школьники из Старобешевского района

ТАСС, 18 августа. Власти Забайкальского края организовали отдых для 123 детей из подшефного Старобешевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) в лагере Подмосковья. Об этом в пятницу сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер регионального правительства Татьяна Цымпилова.

"Сегодня 123 школьника из нашего подшефного Старобешевского района ДНР прибыли в загородный лагерь "Дружба" Московской области. Организатором отдыха детей выступило правительство Забайкальского края", - сказала Цымпилова.

Он уточнила, что детей ждет активная и насыщенная программа. Они будут изучать общероссийские традиционные духовно-нравственные ценности, заниматься спортом и набираться сил перед новым учебным годом. "Основная задача организаторов - показать детям, что их поддерживают даже в самых дальних территориях нашей большой и дружной страны, нашей России", - добавила Цымпилова.

Также вице-премьер отметила, что правительство Забайкалья помогает ДНР ремонтировать пять образовательных организаций в Старобешевском районе.