В Приангарье уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши опустился ниже критического

Подтопленных домов и участков нет

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши Иркутской области стабилизировался и опустился ниже критической отметки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"17 августа оправдался прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по повышению уровня реки Иркут выше критических отметок в Шелеховском районе. В районе села Баклаши максимальный уровень воды по состоянию на вечер 17 августа составил 490 см при критической отметке 480 см. В течение ночи 18 августа уровень реки снизился и на утро составляет 465 см", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Шелеховского района Максим Модин, в селах Баклаши и Введенщина подтапливало подъезды к некоторым домам. Подтопленных домов и участков нет. В превентивных целях в Баклаши отправляли аэромобильную группировку и оперативную группу ГУ МЧС.

На всех реках области уровни воды сейчас ниже критических отметок. В Иркуте вода поднималась из-за осадков и увеличения сбросных расходов на Иркутской ГЭС. Пропуск воды через сооружения иркутского гидроузла постепенно увеличивали с 2 августа, чтобы в период дождей сдержать уровень Байкала и Иркутского водохранилища. Из-за роста уровня воды в Иркуте накануне сбросные расходы уменьшили.